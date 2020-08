Oroscopo Paolo Fox settembre 2020 Pesci: ascoltare il cuore sarà importante (Di domenica 2 agosto 2020) Che tipo di mese sarà quello di settembre 2020 per tutti i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci? A svelarcelo è, come sempre, l’Oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo periodo in amore, lavoro e in salute. In amore, bisognerà dare retta a quello che suggerisce il cuore. Per il lavoro si prospetta un mese positivo, si potrà riflettere bene sulla strafa da scegliere. Per quanto riguarda la salute, invece, ci sarà un buon recupero dal punto di vista fisico ma non mancheranno alcuni fastidi. Continuate pure a leggere per scoprire che cosa dice, nel dettaglio, l’Oroscopo di Paolo Fox di settembre 2020 per tutti i nati sotto il segno dei ... Leggi su ultimenotizieflash

