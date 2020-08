Oroscopo di Paolo Fox dal 3 al 9 Agosto: previsioni della settimana (Di domenica 2 agosto 2020) La prima settimana di Agosto si accinge a cominciare. Pare che sarà un buon periodi per i nati sotto i segni di Toro Leone, Vergine, Capricorno e Pesci, tutti quotati con cinque punti su cinque. Sommariamente ok anche per i restanti segni. Vediamo quindi l’Oroscopo di Paolo Fox della settimana. Ariete Chi si è separato avrà modo di pareggiare conti mentre ci sono dei calcoli che vanno fatti per coloro che si vogliono bene. Sarà stato lo stress, sarà stato il lavoro, ma qualche dissenso nato ha creato dei problemi, che vanno risolti. Toro Questa settimana avrà i pianeti tutti in tuo favore. Nelle coppie in cui si programma da tempo un matrimonio oppure una convivenza, è giunto il momento ... Leggi su nonsolo.tv

