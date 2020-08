"Ora lo ius soli". Il Pd tifa invasione, la Meloni risponde: "Italia campo profughi? Faremo le barricate per gli italiani" (Di domenica 2 agosto 2020) Nella torrida giornata di oggi, domenica 2 agosto, torna la campagna del Pd, che insiste ancora sullo ius soli, la cittadinanza agli immigrati. Lo fa con Graziano Delrio, che si è detto sicuro che prima o poi il risultato verrà raggiunto, poiché i cambiamenti "avvengono con costanza e determinazione". Il capogruppo dem alla Camera ha aggiunto: "Anche sullo Ius culturae non mollo, nell'idea che ogni volta che abbiamo concesso più diritti a qualcuno siamo diventati più forti tutti". Insomma, il Pd insiste sullo ius soli nei giorni della drammatica emergenza migratoria, con migliaia di sbarchi e Lampedusa letteralmente al collasso (senza tener conto dei pericoli che gli arrivi comportano, con la pandemia da coronavirus in atto). E così, a rigettare con determinazione quanto proposto da Delrio, ci pensa ... Leggi su liberoquotidiano

