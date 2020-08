Olanda, scarti di vino italiano per le scarpe Mercer in versione ecologica (Di domenica 2 agosto 2020) Le nuove trainer olandesi saranno “vegane” e utilizzeranno pelle realizzata dai residui della produzione vinicola, in particolare i semi e le fibre di uva, messa a punto da un’azienda italiana. La società olandese produttrice, Mercer Amsterdam, ha infatti scelto come fornitore per le nuove scarpe da ginnastica Vegea, un’azienda che ha lanciato le sue pelli “eco” per la prima volta a Milano nel 2017. Le trainer, che andranno sul mercato entro l’anno, si chiamano W3RD Wine Pack e saranno vendute al dettaglio a circa € 250. Il W3RD Wine Pack è attualmente disponibile in una gamma di quattro colori. Oltre alla pelle a base di residui della produzione di vino, le scarpe da ginnastica includono una rete realizzata con bottiglie di PET riciclate e la suola è ... Leggi su ildenaro

Lido di Arco, regata nazionale 29er, Nacra 15 e 49er FX

Giornata molto intensa sul Garda Trentino per il centinaio di equipaggi impegnati da oggi martedì 28 a giovedì 30 luglio alla Regata Nazionale delle classi giovanili veloci 29er e Nacra 15, nonché oli ...

