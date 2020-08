Oggi a Genova l’inaugurazione del Ponte San Giorgio. Alla cerimonia ci sarà anche Mattarella. Conte: “E’ il simbolo di una nuova Italia che si rialza” (Di lunedì 3 agosto 2020) A Genova è il giorno dell’apertura del nuovo Ponte sul Polcevera. Il viadotto “Genova San Giorgio”, nato dalle ceneri del Ponte Morandi – crollato, causando la morte di 43 persone, il 14 agosto di due anni fa – sarà inaugurato alle 18.30 Alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del premier Giuseppe Conte. “Da una ferita che resta difficile da rimarginare il simbolo di una nuova Italia che si rialza. Una giornata importante, che racconta il presente e il futuro di un Paese che cambia” ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio. Quindici mesi dopo l’inizio dei lavori, Webuild e Fincantieri, dopo aver ottenuto ... Leggi su lanotiziagiornale

GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c’è un’atmosfera quasi sospesa in attes… - LegaSalvini : Presenti in piazza a Genova. Non ci arrendiamo all'invasione! OGGI E DOMANI la Lega non si ferma. In centinaia di p… - emergenzavvf : Simulazioni d’intervento per migliorare il soccorso a persone con sclerosi multipla. Dopo #Ascoli e #Pordenone,… - NuovaScintilla : 3/8/20. Anna Chieregato, giornalista chioggiotta operante da diversi anni in Liguria, è l'inviata di Skytg24 che ha… - PioDag : RT @Lucaaaa01: Oggi un evento, domani il dono di una inaugurazione. Il lodevole impegno di un Ministro a Cinque Stelle fà l'onorevole diffe… -