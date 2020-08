Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, stasera su Cine 34 il film con Lino Banfi (Di domenica 2 agosto 2020) stasera su Cine 34 alle 21:10 va in onda Occhio, malOcchio, prezzemolo e finOcchio, il film ad episodi con Lino Banfi e Johnny Dorelli. stasera su Cine 34 alle 21:10 va in onda Occhio, malOcchio, prezzemolo e finOcchio, la divertente commedia divisa in due episodi con protagonisti Lino Banfi e Johnny Dorelli. Nell'episodio Il pelo della disgrazia al povero Altomare - un uomo particolarmente superstizioso - tutto inizia ad andare storto dal momento in cui nella casa accanto si trasferisce un nuovo vicino di casa. Incidenti, malintesi e coincidenze convincono Altomare ad andare da un mago, che dietro un ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, stasera su Cine 34 il film con Lino Banfi… - Scomodo2063 : @enrica_corti Una macumba! Occhio, malocchio.... - Marco7230105475 : #skymotori il Re nero 'devo ringraziare il team' . E' capace almeno un volta di dire che ha avuto culo! Quando c'è… - Giancarlo1970 : @matteosalvinimi Di rosso solo il corno contro la iattura ?????? occhio , malocchio , prezzemolo e finocchio - solops : #filmdellaserata 'Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio' di Sergio Martino alle 21.10 su Cine34 -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio malocchio 2 agosto: cosa guardare in televisione? Yahoo Finanza Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, stasera su Cine 34 il film con Lino Banfi

Stasera su Cine 34 alle 21:10 va in onda Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, il film ad episodi con Lino Banfi e Johnny Dorelli. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 02/08/2020 Stasera su Cine 34 alle ...

2 agosto: cosa guardare in televisione?

La programmazione televisiva di domenica 2 agosto 2020 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. Cosa c’è stasera in tv? Domenica 2 agosto 2020 la programmazione tv seral ...

Stasera su Cine 34 alle 21:10 va in onda Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, il film ad episodi con Lino Banfi e Johnny Dorelli. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 02/08/2020 Stasera su Cine 34 alle ...La programmazione televisiva di domenica 2 agosto 2020 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. Cosa c’è stasera in tv? Domenica 2 agosto 2020 la programmazione tv seral ...