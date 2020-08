"Non risponde al mio avvocato da 2 mesi, cosa nasconde?": il jolly di Salvini, accusa pesantissima a Conte (Di domenica 2 agosto 2020) L'accusa mossa da Matteo Salvini a Giuseppe Conte è pesantissima. Il leader della Lega ha affermato che "da più di due mesi il mio avvocato attende che Palazzo Chigi trasmetta gli atti in suo possesso sul caso Gregoretti: un ritardo così significativo, dal 25 maggio a oggi, potrebbe far pensare che voglia nascondere qualcosa". Secondo Salvini, la ragione del ritardo potrebbe essere dovuta al fatto che "magari nelle carte è confermato il ruolo attivo di tutto il governo". Tema di estrema attualità, dopo il rinvio a giudizio di Salvini anche per Open Arms. E il segretario della Lega aggiunge anche che il premier potrebbe essere "impegnato ad approfondire il caso Retelit dopo la sentenza ... Leggi su liberoquotidiano

claudioruss : De Laurentiis a Sky: “#Milik sul mercato da sempre. Gli chiedo di rinnovare, mi guarda e non risponde. Allora devi… - giorgio_gori : C’è un PD che rinuncia: ad essere maggioranza, a rappresentare i riformisti, a governare in prima persona. Vede i 5… - fattoquotidiano : Matteo Salvini: “Palazzo Chigi non risponde ai miei legali per atti su caso Gregoretti. Conte impegnato perché teme… - roberto_onano : RT @Libero_official: Graziano #Delrio del #Pd torna a insistere sullo #IusSoli, Giorgia #Meloni risponde: 'Non trasformerete l'#Italia nel… - LUBOHAIXIA : RT @Libero_official: #Salvini accusa #Conte: 'Sul caso #Gregoretti non risponde al mio avvocato da 2 mesi'. Poi la pesantissima allusione s… -

Ultime Notizie dalla rete : Non risponde Matteo Salvini: “Palazzo Chigi non risponde ai miei legali per atti su caso Gregoretti Il Fatto Quotidiano E se Giovanni va male a scuola? Come si misura della povertà educativa, ipotesi di lavoro

La povertà educativa si articola su molte dimensioni, è un concetto latente, che non si manifesta in modo direttamente osservabile, sfugge alle definizioni rigide, ha confini spesso sfocati. Faccio un ...

Matteo Salvini: “Palazzo Chigi non risponde ai miei legali per atti su caso Gregoretti. Conte impegnato perché teme indagine su Retelit?”

Dopo l’accusa di atteggiamenti “negazionisti” lanciata ieri dal premier Conte a Matteo Salvini, continua lo scontro a distanza fra i due ex alleati di governo. Il leader della Lega sostiene che “da pi ...

La povertà educativa si articola su molte dimensioni, è un concetto latente, che non si manifesta in modo direttamente osservabile, sfugge alle definizioni rigide, ha confini spesso sfocati. Faccio un ...Dopo l’accusa di atteggiamenti “negazionisti” lanciata ieri dal premier Conte a Matteo Salvini, continua lo scontro a distanza fra i due ex alleati di governo. Il leader della Lega sostiene che “da pi ...