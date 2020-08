Niente sagra del Vermentino a Monti, sconfitta dalle norme anti-Covid (Di domenica 2 agosto 2020) , Visited 76 times, 76 visits today, Notizie Simili: Anche il Rally dei Nuraghi e del Vermentino slitta… La lettera del vescovo Sanguinetti ai fedeli e ai sacerdoti Coronavirus, rinviato anche il ... Leggi su galluraoggi

adolar41744618 : @bertero_g Per la sagra del cacio e pepe di Rocca Cannuccia non c'è niente??? - alepanzaoff : 27° Sagra della Patata di #Montecrestese #sagradellapatata via #ossolanews - MolfettaLiveIt : #Molfetta Niente sagra a mare. Presentato il programma di una festa patronale “diversa” - MolfettaLiveIt : Niente sagra a mare. Presentato il programma di una festa patronale “diversa” - AlguerIT : OLBIA Telti: niente Sagra del mirto nel 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Niente sagra Niente sagra a mare. Presentato il programma di una festa patronale “diversa” MolfettaLive Slitta la sagra della polenta

Ci hanno provato e riprovato, i volontari della Pro Loco a girare e rigirare la polenta nel paiolo tipico di Perticara. Ma alla fine si sono dovuti arrendere: niente sagra quest’anno, la polenta va in ...

Due celebrazioni alla Madonna della Neve

Niente festa a Prandaglio per la prima domenica di agosto ma saranno celebrate due Messe al santuario sulla vetta del monte Renico In questa estate nella quale sono cancellate le sagre e le feste popo ...

