Nello stato indiano del Punjab almeno 86 persone sono morte per avere bevuto alcolici prodotti in casa (Di domenica 2 agosto 2020) Negli ultimi giorni, Nello stato indiano del Punjab, almeno 86 persone sono morte per avere bevuto bevande alcoliche prodotte illegalmente in casa. Sabato la polizia indiana ha compiuto un centinaio di perquisizioni, ha sequestrato le bevande ritenute responsabili delle morti Leggi su ilpost

GiuseppeConteIT : 40 anni dalla #StrageDiBologna. Siamo al fianco dei familiari, di chi crede nello Stato, dei magistrati impegnati a… - juventusfc : Il Presidente Agnelli aggiunge un bilancio sulla stagione della Prima Squadra:«E’ stato un anno estremamente duro,… - repubblica : Coronavirus nel mondo: Australia, sei settimane di lockdown nello Stato di Victoria [aggiornamento delle 10:30] - 0908Kickoff : RT @GiuseppeConteIT: 40 anni dalla #StrageDiBologna. Siamo al fianco dei familiari, di chi crede nello Stato, dei magistrati impegnati a sq… - MaurizioFuochi : @GiuseppeConteIT Nessuno crede più nello stato, ponte Morandi 43 morti, figuriamoci della magistratura dopo lo scan… -

Ultime Notizie dalla rete : Nello stato Australia, duro lockdown nello Stato di Victoria: coprifuoco a Melbourne contro il Coronavirus Fanpage.it Gli scenari di Prometeia: in Emilia-Romagna crollo anche degli investimenti (-19,6 percento) e dei consumi (-10,1 percento)

Appare ora decisamente più evidente la gravità dello shock subito per effetto della pandemia. Nell’edizione di luglio degli “Scenari per le economie locali” di Prometeia, analizzati dall’ufficio studi ...

PERDONO DI ASSISI, DIRETTA VIDEO/ San Francesco: cos’è l’indulgenza per il catechismo

È soprattutto nel terribile anno del Covid-19 che la cristianità si stringe attorno a testimonianze come quelle del Perdono di Assisi per rilanciare l’attualità stringente della preghiera e della salv ...

Appare ora decisamente più evidente la gravità dello shock subito per effetto della pandemia. Nell’edizione di luglio degli “Scenari per le economie locali” di Prometeia, analizzati dall’ufficio studi ...È soprattutto nel terribile anno del Covid-19 che la cristianità si stringe attorno a testimonianze come quelle del Perdono di Assisi per rilanciare l’attualità stringente della preghiera e della salv ...