Natalie Oliveros, la nuova vita dell’ex pornodiva Savanna Samson: produce Brunello ed è la fidanzata del ceo di Ferrari Louis Camilleri (Di domenica 2 agosto 2020) E se Natalie Oliveros (alias Savanna Samson) superasse in bellezza Edwige Fenech? Le fidanzate, moglie, o semplici compagnie di Ceo e presidenti della Ferrari si fanno notare ovviamente più dei loro uomini. Lo ha ricordato in un articolo, lustrandosi gli occhi, un giornalista del Corriere della Sera nel descrivere una serata di gala nel senese, a Montalcino. “Quando Natalie Oliveros arriva alla serata di gala a Montalcino, i 450 attovagliati ammutoliscono. Tubino nero, trucco da star, capelli biondi e tatuaggi. Il più lezioso è una farfalla dietro l’orecchio destro”. Il giornalista descrive con un trasporto che nemmeno una SF90 proprio l’attuale compagna del Ceo Ferrari, e presidente di Philiph Morris, ... Leggi su ilfattoquotidiano

BEPPESARNO : ...Quando si dice che sta andando tutto a 'puttane'. Letteralmente????????????????? #Ferrari #BritishGP #vettel #Leclerc… - diego4all : RT @_DAGOSPIA_: LA SECONDA VITA DI NATALIE OLIVEROS, EX PORNODIVA E COMPAGNA DEL'AD FERRARI, LOUIS CAMILLERI... - frasigno66 : RT @_DAGOSPIA_: LA SECONDA VITA DI NATALIE OLIVEROS, EX PORNODIVA E COMPAGNA DEL'AD FERRARI, LOUIS CAMILLERI... - _DAGOSPIA_ : LA SECONDA VITA DI NATALIE OLIVEROS, EX PORNODIVA E COMPAGNA DEL'AD FERRARI, LOUIS CAMILLERI...… - _DAGOSPIA_ : LA SECONDA VITA DI NATALIE OLIVEROS, EX PORNODIVA E COMPAGNA DEL'AD FERRARI, LOUIS CAMILLERI...… -

Ultime Notizie dalla rete : Natalie Oliveros Natalie Oliveros, la nuova vita dell’ex pornodiva Savanna Samson: produce Brunello ed è la fidanzata… Il Fatto Quotidiano Natalie Oliveros, compagna Louis Camilleri: “Mai più film hard”/ “Ora la mia vita…”

Natalie Oliveros racconta la sua seconda vita dedicata alla produzione del vino insieme al compagno Louis Camilleri e sul passato… Natalie Oliveros, la compagna di Louis Camilleri, amministratore dele ...

Natalie Oliveros racconta la sua seconda vita dedicata alla produzione del vino insieme al compagno Louis Camilleri e sul passato… Natalie Oliveros, la compagna di Louis Camilleri, amministratore dele ...