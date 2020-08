Napoli – Milik, la piazza azzurra scarica il polacco: Juve in pole position (Di domenica 2 agosto 2020) Una delle note più dolenti in questo finale di stagione per il Napoli è stata sicuramente Arkadiusz Milik. L’avventura dell’ex Ajax in maglia azzurra è ai capitoli finali ma avrebbe sicuramente meritato un miglior epilogo. Le brutte prestazioni e la pochissima voglia mostrata dall’attaccante nelle ultime uscite stagionali, in aggiunta ai rumors che lo vedono … L'articolo Napoli – Milik, la piazza azzurra scarica il polacco: Juve in pole position Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Napoli parla #DeLaurentiis: '#Osimhen operazione importante, da oltre 100 mln. #Milik è sul mercato' - DiMarzio : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Mi dispiacerebbe perdere #Koulibaly. Ma c’è un tempo per tutto, anche per separarsi??… - DiMarzio : #DeLaurentiis: 'Non sono stupito dello scudetto di #Sarri con la #Juventus. Lui rimane nel mio cuore, ma ha fatto q… - Dalla_SerieA : Juve-Milik, il braccio di ferro è cominciato - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Il Napoli non lascerà partire Arek Milik per meno di 40-50 milioni -