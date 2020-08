Napoli-Lazio, il fisioterapista Maggi si scusa con Gattuso per il 'Terrone di m...' (Di domenica 2 agosto 2020) Le dichiarazioni del fisioterapista della Lazio sono riportate dalla Gazzetta dello Sport. "Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre ... Leggi su blitzquotidiano

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - tancredipalmeri : Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - repubblica : Gattuso furioso a fine gara: 'Terrone dimmelo in faccia ora' - Luca_1900 : @1926Azzurro Lazio 16 trofei, di cui due internazionali Napoli 11, di cui 1 internazionale Le pulci siete voi - Carmelo26316395 : RT @StefanoFrige: @Sport_Mediaset Atalanta prima in classifica per gol fatti Milan primo in classifica post covid Inter prima in classifica… -