Napoli-Lazio, Gattuso esplode con un collaboratore di Inzaghi: "Terrone di m***a? Ora vieni e dimmelo in faccia" (Di domenica 2 agosto 2020) Animi bollenti al San Paolo durante la sfida tra Napoli e Lazio, vinta 3-1 dalla squadra di Gennaro Gattuso che si è reso protagonista di accesi diverbi con la panchina laziale. Dopo il duro scontro durante il match con il tecnico dei capitolini, Simone Inzaghi, l'allenatore del Napoli ha alzato i toni anche con un collaboratore tecnico biancoceleste. L'episodio è avvenuto dopo il triplice fischio che ha sancito la fine del match, con il nervosismo aumentato nei nei pressi della panchina della... Leggi su 90min

