Napoli-Lazio 3-1, pagelle / Il settimo posto indica che per il Napoli è stato un campionato di cacca (Di domenica 2 agosto 2020) OSPINA. Assafà, Ilaria cara. Finalmente ci siamo tolti dalle bolas il campionato più anonimo e lungo della storia del calcio. Eravamo qui, alla prima giornata, che era il 24 agosto dello scorso anno. Indi il coronavirus e tutta la caciara milionaria per ricominciare. Vabbè la finisco anche io e passo a Ospina, il pipelet resuscitato dal veleno gattusiano. Stasera fa più che altro il libero e non sempre ci riesce. A me tutto questo cosicchiare coi piedi fa venire i brividi – 5,5 Giuro: pensavo che non sarei sopravvissuta a questo tour de force di partite ognitregiorni afoso e bollente. Ad un certo punto stavo per implorare pietà e gettare la spugna come un pugile su un ring. La stessa pietà che mi capita di invocare talvolta sul cosicchìo di cui parli tu – 6 DI LORENZO. Ultimamente dalle sue parti si ... Leggi su ilnapolista

