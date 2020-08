Napoli, il fisioterapista della Lazio chiede scusa per l’insulto di discriminazione territoriale a Gennaro Gattuso (Di domenica 2 agosto 2020) “Terrone di m…a”, questa la frase oggetto della furia di Gennaro Gattuso durante Napoli-Lazio, andata in scena ieri sera. Verso il 68′ è andato infatti in scena un lungo parapiglia che ha visto protagoniste entrambe le panchine. A fine partita il tecnico del Napoli ha rivelato addirittura che avrebbe meritato di essere espulso. Il fisioterapista della Lazio Alex Maggi, però, si è reso autore di un insulto pesante nei confronti di Gennaro Gattuso, basato sulla discriminazione territoriale. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

