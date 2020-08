Nagorno-Karabakh, timido segnale di riavvicinamento (Di domenica 2 agosto 2020) Il conflitto tra Armenia e Azerbaigian sulla regione dell’altopiano del Nagorno-Karabakh, un territorio conteso che faceva parte dell’Azerbaigian prima della disgregazione dell’Unione Sovietica. Popolato principalmente da armeni, scoppia nel febbraio 1988. Quando la regione del Nagorno-Karabakh annuncia il suo ritiro dalla Repubblica socialista sovietica azerbaigiana. Nel 1992-1994, le tensioni sono esplose in un’azione militare su … Leggi su periodicodaily

NAGORNO-KARABAKH: Frutta e social, si allarga il fronte degli scontri

Esercitazioni in Armenia e Azerbaigian. Cosa cercano Turchia e Russia nel Caucaso

Le manovre militari, si sa, sono spesso messaggi di valore e carattere politico: ed ecco che a pochi giorni dai cannoneggiamenti attorno al Nagorno Karabakh di inizio luglio, la Russia ha ...

Azerbaigian-Armenia, la guerra pigra che coinvolge Turchia e Russia

A giudicare dalle notizie che si rincorrono, la miccia della guerra aperta tra Azerbaigian e Armenia potrebbe accendersi in ogni momento mettendo a soqquadro tutto il Caucaso. Ieri il Ministero della ...

