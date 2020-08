MotoGp, ospite speciale per Valentino Rossi al Ranch: il Dottore tra risate e tanta allegria [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) Giornata speciale per Valentino Rossi al Ranch, il pilota pesarese infatti ha ricevuto la visita di Cesare Cremonini, presentatosi nella proprietà del Dottore per trascorrere qualche ora di relax e divertimento. Prima un giro in moto sullo sterrato, poi risate e qualche battuta nei locali adiacenti la pista, dove il cantante italiano e Valentino Rossi si sono intrattenuti anche con gli altri ragazzi dell’Academy. Il tutto è stato immortalato e poi postato su Instagram sia da Cremonini che dal Dottore, di seguito le FOTO pubblicate dai due sui social… L'articolo MotoGp, ospite speciale per Valentino Rossi ... Leggi su sportfair

rutei46 : RT @gponedotcom: LIVE - Luca Cadalora in diretta: Rossi passa il testimone a Quartararo: VIDEO - Il Bar Sport di stasera avrà un ospite d'e… - gponedotcom : LIVE - Luca Cadalora in diretta: Rossi passa il testimone a Quartararo: VIDEO - Il Bar Sport di stasera avrà un osp… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp ospite MotoGp, ospite speciale per Valentino Rossi al Ranch: il Dottore tra risate e tanta allegria [FOTO] SportFair MotoGP, LIVE - Pernat ore 18:00 - Il ritorno di Marquez a Brno, Rossi e la SBK

Carlo Pernat sarà l'ospite della nostra diretta che sarà trasmessa alle 18:00 sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. In compagnia dei nostri Paolo Scalera e Matteo Aglio, questa sar ...

MotoGP | Jarvis, Marquez e l’allineamento delle stelle

La Yamaha non vince in MotoGP dal 2015, quando Jorge Lorenzo vinse un braccio di ferro interno contro Valentino Rossi. Poi, dal 2016 al 2019, Marc Marquez non solo ha lasciato le briciole alla casa di ...

Carlo Pernat sarà l'ospite della nostra diretta che sarà trasmessa alle 18:00 sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. In compagnia dei nostri Paolo Scalera e Matteo Aglio, questa sar ...La Yamaha non vince in MotoGP dal 2015, quando Jorge Lorenzo vinse un braccio di ferro interno contro Valentino Rossi. Poi, dal 2016 al 2019, Marc Marquez non solo ha lasciato le briciole alla casa di ...