Monaco in allerta sul Covid: «Seguiamo la linea italiana» (Di domenica 2 agosto 2020) I medici: «Chi vuole uscire dal Principato scelga la Liguria e non la Francia». Aumento degli infetti, imposta la mascherina anche nelle zone aperte affollate Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Monaco allerta

Il Secolo XIX

In testa quanti si ritroveranno "sfrattati" da via Guido Monaco, dalle Logge e da alcuni degli altri punti del percorso sfrondati per esigenze di sicurezza. Il commercio aveva parlato ieri, per voce ...