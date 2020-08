Mkhitaryan carica: «Diamo il massimo per il finale di stagione» (Di domenica 2 agosto 2020) Henrikh Mkhitaryan ha postato un messaggio tramite i suoi profili social per commentare la fine del campionato Henrikh Mkhitaryan ha postato un messaggio tramite i propri profili social commentando la fine del campionato e caricando l’ambiente in vista dell’inizio di Europa League. «Ora che abbiamo finito la Serie A, Diamo il massimo per l’ultima parte della stagione». Now that we’ve finished the @SerieA EN , let’s give it all for the final challenge of the season👊🏼⚽️🔥 #EuropaLeague @OfficialASRoma #micki #Mkhitaryan @adidasfootball pic.twitter.com/ouLponZEzH — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) August 2, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

In casa Roma sembra impossibile scindere le vicende riguardanti la società e i risultati della squadra in campo. A conti fatti, però, la squadra di Fonseca ...

