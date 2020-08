Milano, scuola Grossman: 117 famiglie rinunciano a rimborsi retta. Donati ai compagni (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 agosto 2020 - Centodiciassette famiglie rinunciano al rimborso delle rette scolastiche per aiutare altre famiglie della stessa scuola, colpite più duramente nel lockdown, col blocco delle ... Leggi su ilgiorno

Palazzo Civico può tirare un sospiro di sollievo. Con l’arrivo delle linee guida sulla ripartenza degli asili nidi e le scuole d’infanzia si chiude una partita che fino a poche settimane fa sembrava p ...

ANCoDiS: un nuovo patto etico per la Scuola!

“Se si dovesse fare un paragone tra l’organismo costituzionale e l’organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell’organismo umano hanno la funzione di creare il s ...

