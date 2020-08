Milano: rissa in strada ad Abbiategrasso, tre feriti (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) – Una rissa in strada ad Abbiategrasso, provincia di Milano, ha mandato in ospedale tre persone, ricoverate d’urgenza con ferite da accoltellamento. Sono tutti uomini, tra i 25 e i 40 anni: la lite è avvenuta intorno alle 3 della notte scorsa, in via Podgora. Un uomo, 40 anni, con lesioni da taglio al collo e alla testa, è stato portato all’ospedale di Magenta. Con lui a Magenta anche un altro del gruppo, con ferite al volto e alla spalla. Il terzo, 25 anni, è stato portato al Policlinico di Milano, con ferite penetranti al collo e all’addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

