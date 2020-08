Milano: affitti calmierati, Comune cerca partner per nuova agenzia locazione (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha indetto un bando per trovare un "soggetto del Terzo settore" disponibile a co-progettare e co-gestire un nuovo modello sperimentale dell'agenzia sociale per la locazione convenzionata, gli affitti a canone accessibile. Con il nome di 'Milano Abitare', costola della Fondazione Welfare ambrosiano, già dal 2015 l'agenzia opera in città, soprattutto favorendo l'accensione di contratti a canone concordato. In cinque anni, ne sono stati stipulati 1.500. La convenzione con la Fondazione è arrivata alla naturale scadenza e il Comune vuole un cambio di passo per ampliare i target di riferimento. L'obiettivo è estendere la capacità di intervento con politiche ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Milano: affitti calmierati, Comune cerca partner per nuova agenzia locazione (2)... - TV7Benevento : Milano: affitti calmierati, Comune cerca partner per nuova agenzia locazione... - DungeonRentals1 : RT @DUNGEONTERAPYA1: Location Sadomaso affitti a ore in coppia o singoli, mistress e slave su richiesta, Victoria slave, miss Evil Red, mis… - DungeonRentals1 : RT @DUNGEONTERAPYA1: Week end fase3: Location sadomaso in coppia a ore. Dungeon T. affitti a ore per coppie, attrezzato n.1, privacy-no tes… - DUNGEONTERAPYA1 : RT @DUNGEONTERAPYA1: FASE 3 week end: esprimiti in location sadomaso affitti per coppie. Dungeon T. affitti esclusivi per coppie su appunta… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano affitti Milano: affitti calmierati, Comune cerca partner per nuova agenzia locazione (2) Metro Milano: affitti calmierati, Comune cerca partner per nuova agenzia locazione (2)

(Adnkronos) - L’Avviso rimarrà aperto fino al 30 settembre, dopodiché si procederà alle verifiche e si aprirà la fase di co-progettazione. La nuova Agenzia dovrà essere operativa a partire dall’anno ...

Mind: il futuro in costruzione nell'area Expo, così sta nascendo la cittadella post-covid

Il primo quartiere della città della scienza e dell'innovazione, che nel 2023 dovrebbe ospitare già ventimila "abitanti", nascerà lì, in questa fetta dell'ex sito Expo abbracciata alla fermata del met ...

(Adnkronos) - L’Avviso rimarrà aperto fino al 30 settembre, dopodiché si procederà alle verifiche e si aprirà la fase di co-progettazione. La nuova Agenzia dovrà essere operativa a partire dall’anno ...Il primo quartiere della città della scienza e dell'innovazione, che nel 2023 dovrebbe ospitare già ventimila "abitanti", nascerà lì, in questa fetta dell'ex sito Expo abbracciata alla fermata del met ...