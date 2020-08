Milan, promozione per Dida? Nuovo ruolo in rossonero per l'ex portiere del Diavolo (Di domenica 2 agosto 2020) La vittoria con il Cagliari nell'ultima giornata di campionato disputata ieri ha mandato in archivio una stagione più che anomala, iniziata in maniera tragica e risollevata dopo l'arrivo di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic dopo gennaio - ma soprattutto dalla ripresa del campionato con una media punti da scudetto - per il Milan è tempo di riposarsi. Solo per i calciatori, perchè il club, oltre al mercato, continua a lavorare per la prossima annata che comincerà molto prima (tra metà e fine... Leggi su 90min

Il Milan si muove per Ben Godfrey del Norwich: la scorsa settimana c’è stato un incontro per questo calciatore. Ci sono però due problemi. Ecco le ultime news. Ben Godfrey () Il campionato è finito. I ...

Dida, chi si rivede! L'ex numero 1 rossonero sarà il preparatore di Gigio&Co.

Il brasiliano, che già allenava i portieri dell’Under 17 del Milan, nella prossima stagione entrerà nello staff della prima squadra Sarà Nelson Dida a preparare Gigio Donnarumma e i suoi colleghi tra ...

