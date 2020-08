Milan, nuovo ruolo per l’ex portiere Dida (Di domenica 2 agosto 2020) Il Milan inizia a costruire la prossima stagione sportiva, partendo dalla conferma di Stefano Pioli in panchina e con i tentativi di rinnovo per Ibrahimovic e Donnarumma. A questi si aggiunge anche un nuovo ruolo in vista per l'ex portiere rossonero, Dida.nuovo INCARICOcaption id="attachment 1000831" align="alignnone" width="594" Dida Milan (getty images)/captionSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore brasiliano dovrebbe ricevere una sorta di promozione. Infatti da preparatore dei portieri per l'Under 17 l'anno prossimo andrà a ricoprire lo stesso ruolo, ma per la prima squadra. Dida potrà dare al reparto degli estremi difensori rossoneri un ... Leggi su itasportpress

A San Siro è andata in scena l'ultima partita di Walter Zenga da allenatore del Cagliari: la società ha deciso di ripartire da Di Francesco Il Cagliari di Zenga ha chiuso come aveva iniziato. In modo ...

Le ultime news Milan mettono in evidenza le clamorose indiscrezioni che giungono dalla Capitale a proposito del nuovo possibile proprietario del club Il Milan è in vendita, e questo non è certo un mis ...

