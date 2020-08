Milan, Maldini ammette l'interesse per Aurier. Ma senza Rangnick salta un possibile acquisto (Di domenica 2 agosto 2020) Con la certezza della guida tecnica il Milan si proietta alla prossima stagione. La permanenza e il rinnovo biennale di Stefano Pioli hanno in qualche modo scongiurato la rivoluzione annunciata nei mesi scorsi. Ma la rosa, come è normale che sia, subirà alcuni cambiamenti. Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier League Verranno rinforzate diverse aree della rosa, con particolare attenzione alle corsie esterne di difesa. Uno tra Davide Calabria e Andrea Conti partirà: per la sostituzione... Leggi su 90min

