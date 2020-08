Milan, Kjaer: “Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione” (Di domenica 2 agosto 2020) “Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma calcisticamente parlando che anno è stato per il Milan! Sono orgoglioso e felice di giocare per questo fantastico club. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione. Spero di vedervi tutti a San Siro il prima possibile. Grazie a tutti”. In questo modo Simon Kjaer commenta su Twitter il campionato appena concluso. Il difensore, passato dall’Atalanta al Milan, ha disputato un ottimo girone di ritorno meritandosi il posto da titolare. 2020 has been a difficult year for everybody, but what a year it has been in football for @acMilan.I'm proud and happy to play for this great club. And I'm looking forward to next season.Hope to see you all at #SanSiro as soon as possible.⁰Grazie a ... Leggi su sportface

sportface2016 : Simon #Kjaer dopo la chiusura del campionato - #Milan - sportli26181512 : VIDEO - Pioli: 'Con Ibrahimovic e Kjaer siamo cresciuti, ripartiamo da qui': Stefano Pioli, tecnico del Milan, è in… - news24_napoli : Kjaer, il messaggio social del centrale rossonero a tutti i tifosi - Mediagol : #Video #Milan-#Cagliari, orgoglio Pioli: 'Ibrahimovic e Kjaer top, ma non dite a Zlatan che...' - russ_mario1 : RT @Guaglia6: @carmi_ne Se il Milan è furbo, prende Guadagnini e gli fa fare il centrale difensivo di riserva...Kjaer non può giocarle tutt… -