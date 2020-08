Milan, il rinnovo di Ibrahimovic è più vicino: trattativa nelle mani di Raiola (Di domenica 2 agosto 2020) Secondo La Gazzetta dello Sport il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino: trattativa in mano a Raiola Tiene banco in casa Milan il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Ieri sera a San Siro contro il Cagliari lo svedese ha sbagliato un rigore e ha scagliato un bolide sotto l’incrocio sul quale Cragno non ha provato neanche ad intervenire. Insomma, è stato protagonista. Ancora una volta, lo svedese ha sfidato il tempo, giocando col piglio di un ragazzino al cospetto di tanti giovani veri. Per questo, come ha confermato lo stesso Maldini nel pre partita, il Milan vuole confermarlo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa col club per il rinnovo del ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Altri contatti in giornata tra il #Milan e l'entourage di #Ibrahimovic: rinnovo vicinissimo - PietroMazzara : Positività sul rinnovo di #Ibrahimovic con il #Milan. Nelle scorse ore, ulteriori contatti con @MinoRaiola [ @AntoVitiello - @MilanNewsit ] - DiMarzio : Il futuro di #Ibrahimovic, ma anche il nome nuovo #Aurier: #Milan, parla #Maldini - francusu : siamo ancora in tempo per un rinnovo? #bonaventura lo merita! aspettiamo e speriamo... se così non sarà, ci mancher… - milannewsmondo : Mercato Milan, Bonaventura saluta in lacrime, Ibrahimovic a un passo dal rinnovo -