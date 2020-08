Milan, delusione Paquetà: il brasiliano non ha mai pienamente convinto, l'ipotesi addio si fa sempre più concreta (Di domenica 2 agosto 2020) Archiviata ufficialmente la stagione 2019/20 con i rossoneri che hanno chiuso il campionato al sesto posto centrando la qualificazione in Europa League, in casa Milan è già tempo di pensare al prossimo anno: tra i tanti temi di cui doversi occupare c'è anche quello inerente al futuro di Lucas Paquetà. Il giovane centrocampista brasiliano, acquistato dal Milan per 38 milioni di euro nel gennaio del 2019, è una delle note dolenti della stagione rossonera: dopo un'ottima seconda parte di stagione... Leggi su 90min

