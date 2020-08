Milan, Brescianini dopo l’esordio: “Il mio sogno si è realizzato” (Di domenica 2 agosto 2020) “Provenendo da una famiglia Milanista il mio sogno era sempre quello di poter giocare con questa maglia a San Siro, oggi si è realizzato. Sperando che sia solo un punto di partenza”. Parla così Marco Brescianini dopo l’esordio in Serie A contro il Cagliari. A Milan Tv, il giovane rossonero non nasconde la sua felicità: “Sono veramente molto emozionato e voglio ringraziare tutti: società, mister, lo staff, le persone che mi sono state vicine nei momenti difficili. Sono felicissimo”, ha ammesso. Leggi su sportface

