Milan, Bonaventura lascia dopo sei anni. Il saluto del club (Di domenica 2 agosto 2020) Jack Bonaventura e il Milan si lasciano dopo sei anni. Il centrocampista rossonero, dopo la vittoria di ieri contro il Cagliari, ha lasciato il Diavolo in un San Siro vuoto dopo 184 presenze e 35 gol. Al termine del match contro i sardi, Bonaventura è rimasto sul terreno del Meazza visibilmente commosso e in lacrime. Il club rossonero con l’occasione ha deciso di salutare il suo numero 5 con un “Grazie Jack” attraverso i social. https://www.instagram.com/p/CDXIAyCoVkL/?utm source=ig web copy link Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

