Migranti, quanti sono i contagiati sbarcati? Dietro il timore di un’emergenza sanitaria non c’è nessun dato certo (Di domenica 2 agosto 2020) L’arrivo dei Migranti via mare continua a preoccupare e far evocare da più parti il rischio di una possibile emergenza sanitaria. Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci lamenta l’assenza di protocolli per controllare gli sbarcati. I dati sull’effettivo numero di contagiati, però, mancano nelle statistiche ufficiali pubblicate dal Viminale. E anche la Regione Sicilia ha reso pubblici solo i numeri di chi ha fatto test e tamponi, ma non i contagiati. In una nota del 29 luglio il Viminale scrive che a Lampedusa sono stati effettuati 590 tamponi. “Nelle prossime ore altri 250 Migranti – continua il comunicato -, all’esito del tampone, verranno trasferiti dalla tensostruttura di Porto Empedocle”. Inoltre, si ... Leggi su ilfattoquotidiano

19 dei venti migranti, arrivati al centro di accoglienza di Terni, sono scappati nella notte. Si tratta di tunisini che il 28 luglio erano sbarcati a Ragusa, in Sicilia. Tutti soggetti testati contro ...

Migranti. Musumeci: “Lampedusa scoppia, ma Roma non proclama lo stato di emergenza”.

“Lampedusa sta di nuovo scoppiando. Al nostro grido d’allarme si aggiunge oggi quello del sindaco. Mi spiace che in una lunga intervista al Corriere il ministro non abbia neppure pronunciato la parola ...

