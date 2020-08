Migranti, Lampedusa al collasso. Centrodestra va all'attacco del governo (Di domenica 2 agosto 2020) Salvini polemizza con Di Maio: Le sue proposte - dice il leader della Lega - sono tardive e gia previste dai decreti sicurezza basta applicarle anziché cancellarle Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : Arrivati da Lampedusa e trasferiti a Cori (Latina), i “turisti per sempre” come ringraziamento adesso azzannano anc… - LegaSalvini : Migranti, a Lampedusa sbarcano in 250. Sindaco a Conte: «L'hotspot sta scoppiando». - MediasetTgcom24 : Migranti, sbarcate 250 persone a Lampedusa #Migranti - tg2rai : #Migranti, ancora 3 sbarchi a #Lampedusa durante la notte. Proseguono i trasferimenti dall'hotspot dell'isola dove… - faber65c : RT @roby800: Sono tutti NEGATIVI i tamponi sui migranti sbarcati a #Lampedusa! #Salvini suca -