Migranti: Giaquinta (Pd Ragusa), ‘regolare gli spostamenti, impossibile inibirli’ (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – ‘Le migrazioni, nella storia dell’umanità, ci sono sempre state, ci sono e ci saranno anche in futuro. Spostarsi nel pianeta è uno dei diritti fondamentali dell’uomo e non è pensabile bloccare questo fenomeno. Diventa impossibile quando la spinta è dettata da uno stato di bisogno (guerra, povertà e altro ancora). Ma in un mondo governato dalla legge, gli spostamenti devono essere regolati, governati; pensare di inibirli è inattuabile”. E’ quanto afferma il segretario provinciale del Pd federazione di Ragusa, Lino Giaquinta, a proposito dell’argomento che, per ora, sta tenendo banco anche nell’area iblea.‘Spesso ‘ aggiunge Giaquinta ‘ dietro le storie dei ... Leggi su calcioweb.eu

