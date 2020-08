Migranti, Berlino: 'Non lasciamo l'Italia da sola' (Di domenica 2 agosto 2020) 'Non lasciamo l'Italia da sola, non ripetiamo errori del passato'. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a proposito della nuova ondata migratoria dalla Tunisia. 'La crisi del ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : Interviene il ministro degli Esteri tedesco, Maas - MediasetTgcom24 : Migranti, Berlino: 'Non lasciamo l'Italia da sola' #migranti - Marco_chp1 : RT @RaiNews: Interviene il ministro degli Esteri tedesco, Maas - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Berlino: 'Non lasciamo l'Italia da sola' #migranti - claudina1947 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Berlino: 'Non lasciamo l'Italia da sola' #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Berlino Migranti, Berlino: "Non lasciamo l'Italia da sola" TGCOM Migranti, Di Maio: "Da Berlino aiuti per non lasciare sola l'Italia"

Mano tesa da Berlino per aiutare l'Italia a fronteggiare l'emergenza sbarchi. «Grazie all’amico e collega Maas. Le sue parole di oggi sono un segnale molto importante per l'Italia. Abbiamo sempre dett ...

Migranti, Berlino: "Non lasciamo l'Italia da sola"

"Non lasciamo l'Italia da sola, non ripetiamo errori del passato". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a proposito della nuova ondata migratoria dalla Tunisia. "La crisi del coro ...

Mano tesa da Berlino per aiutare l'Italia a fronteggiare l'emergenza sbarchi. «Grazie all’amico e collega Maas. Le sue parole di oggi sono un segnale molto importante per l'Italia. Abbiamo sempre dett ..."Non lasciamo l'Italia da sola, non ripetiamo errori del passato". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a proposito della nuova ondata migratoria dalla Tunisia. "La crisi del coro ...