Migranti: Associazione lavoratori stranieri, 'no tendopoli Vizzini, riaprire Cara Mineo' (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - No alla tendopoli di Vizzini, "piuttosto perché non riapruire il Cara di Mineo". Così Paolo Ragusa, Presidente regionale di Als-Mcl Sicilia e vice Presidente nazionale dell'Associazione lavoratori stranieri del Movimento Cristiano lavoratori. “Il sistema nazionale di accoglienza si reggeva sulla presenza del Cara di Mineo. Alla prima emergenza che si è presentata, dopo la sua chiusura, è emersa tutta la fragilità dell'organizzazione del Paese Italia. Questo dimostra che il centro di Mineo è stato smantellato solo per ragioni di propaganda politica, ma di fatto contro l'interesse nazionale. Un Paese civile come il nostro non ... Leggi su iltempo

TrudyElliot : #GherardoColombo fonda #Ong con #Soros e #Lerner/ 'Dobbiamo salvare i #migranti' Gherardo Colombo ha lanciato l’as… - Lucia82492765 : @cognomevic @DiegoFusaro La vedo che siamo sotto dittatura e non ci sto, questa gente non è stata eletta, non mi p… - Sono_Priapo : RT @Chiaratw28: @CaritasItaliana Da sempre sono stata felice di fare beneficenza e donazioni ma, grazie al vostro vergognoso spot, ho decis… - RaffaLorr : Evidentemente l'associazione Conte-Lamorgese ha altre cose più urgenti a cui pensare - Chiaratw28 : @CaritasItaliana Da sempre sono stata felice di fare beneficenza e donazioni ma, grazie al vostro vergognoso spot,… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Associazione Migranti: Associazione lavoratori stranieri, 'no tendopoli Vizzini, riaprire Cara Mineo' Il Tempo Migranti: Associazione lavoratori stranieri, 'no tendopoli Vizzini, riaprire Cara Mineo'

Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - No alla tendopoli di Vizzini, "piuttosto perché non riapruire il Cara di Mineo". Così Paolo Ragusa, Presidente regionale di Als-Mcl Sicilia e vice Presidente nazionale de ...

Il prefetto Palomba: «Burocrazia zero e intese con le banche per ripartire»

Emergenza sanitaria, migranti, Tav, crisi economica, ripresa della scuola e tensioni sociali. Nel fine settimana in cui Torino si è svuotata per il primo esodo estivo sono tanti i temi «caldi» di cui ...

Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - No alla tendopoli di Vizzini, "piuttosto perché non riapruire il Cara di Mineo". Così Paolo Ragusa, Presidente regionale di Als-Mcl Sicilia e vice Presidente nazionale de ...Emergenza sanitaria, migranti, Tav, crisi economica, ripresa della scuola e tensioni sociali. Nel fine settimana in cui Torino si è svuotata per il primo esodo estivo sono tanti i temi «caldi» di cui ...