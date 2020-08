Migranti: altri piccoli sbarchi a Lampedusa, tre in poche ore (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – altri piccoli sbarchi a Lampedusa. In totale, tra la notte scorsa e l’alba di oggi, sono arrivati una trentina di persona, tutti tunisini, su tre imbarcazioni.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

matteosalvinimi : ??????ULTIM'ORA: SCAPPANO, AGGREDISCONO, INFETTANO! Ragusa, altri 28 clandestini in fuga dal centro dove erano pres… - Adnkronos : #Migranti, #Boccia: '75% positivi sono italiani contagiati da altri italiani' - matteorenzi : La domanda cui bisogna rispondere oggi non è se #Salvini abbia commesso un reato o se fosse 'accompagnato' da altri… - oscar64661 : RT @Marzia_M: Trovano un positivo al #Covid in un locale, chiudono il locale. Trovano 134 positivi su 340 #migranti in un centro accoglien… - LisadaCa : RT @matteosalvinimi: ??????ULTIM'ORA: SCAPPANO, AGGREDISCONO, INFETTANO! Ragusa, altri 28 clandestini in fuga dal centro dove erano present… -

Roma, 02 ago 10:26 - (Agenzia Nova) - La Francia è pronta a fare la sua parte per aiutare l’Italia sui ricollocamenti dei migranti. Lo ha detto il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, in u ...

Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - Altri piccoli sbarchi a Lampedusa. In totale, tra la notte scorsa e l'alba di oggi, sono arrivati una trentina di persona, tutti tunisini, su tre imbarcazioni.

