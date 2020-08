Migranti a spasso per Lampedusa: "Alla faccia della sicurezza sanitaria" (Di domenica 2 agosto 2020) Maurizio Zoppi Tre Migranti questo pomeriggio vagavano per il centro di Lampedusa. Una signora incredula ha ripreso tutto con il cellulare Migranti a spasso per Lampedusa. Tre nord africani hanno eluso la quarantena obbligatoria all'interno dell'hotspot e questo pomeriggio erano in giro per le strade dell'isola. Una signora, stupefatta dell'accaduto, ha ripreso tramite il suo cellulare la situazione. "Venite dal centro Migranti?" chiede la donna ai tre. La risposta è stata categorica:"Si". La sorte ha voluto che dopo il breve dialogo la signora incrociasse una volante delle forze dell'ordine. L'anziana, che passeggiava il proprio cane, non si è persa d'animo: voleva capire come è possibile che i Migranti vagavano liberamente per le strade ... Leggi su ilgiornale

Mentre il governo resta del tutto immobile sul tema dell'immigrazione incontrollata, il sindaco di Lampedusa è passato ai fatti e ha annunciato la chiusura dell'hotspot di contrada Imbriacola: "Nell'h ...

In Sicilia la situazione migranti è diventata insostenibile. Mentre i migranti positivi al coronavirus vengono trasferiti da Lampedusa anche a bordo dell'auto del direttore dell'hotspot, gli arrivi no ...

