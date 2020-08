Michael Jackson, 11 anni dopo la sua morte è stata resa nota l’autopsia: le rivelazioni sono scioccanti! (Di domenica 2 agosto 2020) E' stato il sito britannico"The Mirror", dopo 11 anni dalla morte del grande Michael Jackson, ha rivelare ciò che gli scienziati forensi hanno scoperto dopo la morte del cantante. dopo poco il decesso, per una questione di privacy, ma sopratutto per non scioccare i milioni di fan del cantante, il manager, emise un comunicato stampa, in cui spiegava, che la morte dell'artista, era sopravvenuta per un errato dosaggio di un medicinale. Il farmaco, che portò al decesso di Michael, fu il "Propofol". Questo, è un farmaco anestetico e un agente ipnotico, a breve durata d'azione, che viene somministrato per via endovenosa. Ma il perchè la pop star ne facesse un grande abuso, ... Leggi su howtodofor

