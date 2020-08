Meteo, Italia AGGREDITA da TEMPORALI con GRANDINE e VENTO: ecco le previsioni per domani lunedì 3 agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Secondo le previsioni Meteo per domani lunedì 3 agosto 2020 avremo tempo in prevalenza instabile su tutte le regioni settentrionali, con TEMPORALI e acquazzoni localmente anche di forte intensità, che in serata coinvolgeranno anche l’alta Toscana e parte del litorale Adriatico. Al Centro Sud resisterà il clima estivo con cieli soleggiati e temperature elevate. Nord: previsioni per domani lunedì 3 agosto 2020 Come indicano le previsioni Meteo domani avremo una giornata molto variabile, con TEMPORALI e acquazzoni che interesseranno dapprima le regioni orientali per poi diffondersi anche a Nord Ovest. I ... Leggi su giornal

