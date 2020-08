Meteo, il caldo ha le ore contate: le previsioni per la prossima settimana (Di domenica 2 agosto 2020) Calo delle temperature in arrivo. Il caldo africano di questi giorni che sta interessando l’Italia potrebbe avere le ore contate. L’inizio della prossima settimana sarà segnato da un calo di circa 10 gradi. Da lunedì 3, infatti, secondo ilMeteo.it “un vortice atlantico impatterà sull’Italia provocando una fase di maltempo con temporali localmente anche molto forti”. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

