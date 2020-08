Messina: ferito mentre difende una donna da violenze del compagno, arrestato aggressore (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – I Carabinieri della Stazione di Capo d’Orlando e della Sezione Operativa della Compagnia di Sant’Agata di Militello, nel messinese, hanno arrestato un uomo, L.D. 46enne, originario di Naso, per il reato di tentato omicidio. I Carabinieri, allertati dalla Guardia Medica del centro paladino, sono intervenuti presso quegli ambulatori poiché, poco prima, si era presentato un uomo con una vistosa ferita da taglio al fianco. La vittima ha fornito ai militari una dettagliata ricostruzione dei fatti, narrando che, poco prima, si trovava unitamente ad altri amici nei pressi di una nota pizzeria di quel centro quando la loro attenzione era stata attirata da una donna che, visibilmente terrorizzata, invocava aiuto in quanto il suo compagno, per futili motivi, la stava aggredendo ... Leggi su calcioweb.eu

Difende una donna ma viene accoltellato dal compagno: in manette l’aggressore

Doveva essere un piacevole sabato sera in pizzeria, ma dietro l’angolo si nascondeva la tragedia. E’ accaduto ieri sera a Capo D’orlando dove un ragazzo di Acquedolci ha rischiato la vita per difender ...

