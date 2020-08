Mercato Juventus, dalla Spagna sicuri: è sfida al Liverpool per il calciatore (Di domenica 2 agosto 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche nel nostro campionato dove sarebbe stato adocchiato un centrocampista del Napoli. La stampa spagnola è sicura: duello col Liverpool per il calciatore. Paratici lancia il guanto di sfida al club allenato da Klopp. Mercato Juve: è sfida al Liverpool per Fabian Ruiz Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Don Balon” la Juve starebbe seguendo Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo sarebbe il perfetto identikit tracciato dalla società per la mediana. Su di lui anche i reds. Leggi anche: Ravanelli Juventus: bianconeri favoriti ... Leggi su juvedipendenza

