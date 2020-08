Meloni nell’Abruzzo delle meraviglie. Per difendere i disastri sovranisti. La leader FdI esalta il buon governo di Marsilio. Ma sorvola sui tagli e i buchi milionari nella Sanità (Di domenica 2 agosto 2020) Fiera del lavoro fatto in Abruzzo. Sottotitolo: Giorgia Meloni nel paese delle meraviglie. La leader di FdI esalta, all’Aquila, i ‘risultati del buon governo’ del governatore Marco Marsilio. “In più di un anno ha dimostrato che le cose possono cambiare – assicura la presidente di Fratelli d’Italia -. Sulle infrastrutture abbiamo fatto un lavoro assolutamente prezioso”. Sovranismo sognante per l’Abruzzo. Dove, se i sindaci scendono in piazza per bloccare i pedaggi, è solo merito di Fdi se poi non aumentano. Miopia sovranista anche per il corridoio Barcellona-Ploce, ancorato all’autorità di Ancona, per 800mila euro da investire su molo e banchine al porto di Ortona ... Leggi su lanotiziagiornale

