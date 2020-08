Mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi fino a Ferragosto, ma il governo pensa già a una proroga (Di domenica 2 agosto 2020) Obbligo di Mascherina fino a Ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi . Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova... Leggi su feedpress.me

StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi fino a ferragosto. Ma ci sarà una proroga - di_alediste43 : @repubblica Polemica sterile degli infermieri ! usano la mascherina perche’ nel loro lavoro e’ obbligatoria e perch… - GuisaTania : RT @HuffPostItalia: Mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi fino a ferragosto. Ma ci sarà una proroga - pengueraffaele : Mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi fino a ferragosto. Ma ci sarà una proroga - SailorAnna : RT @_Fab1ana_: Premessa: sono pro mascherina e la metto ovunque sia obbligatoria o non ci sia distanziamento Detto ciò, che senso ha chiede… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina obbligatoria

Money.it

In arrivo un nuovo Dpcm anti covid del Governo Conte: si va verso una proroga delle regole in scadenza a metà mese . Obbligo di mascherina anti coronavirus fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi a ...Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova pr ...