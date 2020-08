Martina Rossi, assolti i ragazzi accusati di tentato stupro: decisiva la testimonianza di una cameriera (Di domenica 2 agosto 2020) Morte Martina Rossi: estinto il primo capo d’accusa di morte come conseguenza di un altro reato, i due giovani imputati sono stati anche assolti dalla accusa di tentata violenza sessuale di gruppo. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi lo scorso 9 giugno sono stati completamente scagionati dalla Corte di appello di Firenze. I due hanno sempre negato le gravi accuse contestategli e sostenuto che la giovane studentessa originaria di Imperia, 20 anni, si sarebbe buttata volutamente dal balcone della stanza d’albergo di Palma di Maiorca (Spagna) dove alloggiava, quel terribile 3 agosto 2011. La fuga da presunto tentato stupro non provata da prove granitiche E oggi sappiamo perché i giudici dell’Appello hanno assolto gli imputati. Alla luce delle motivazioni della sentenza, infatti, ... Leggi su urbanpost

Morte Martina Rossi: estinto il primo capo d'accusa di morte come conseguenza di un altro reato, i due giovani imputati sono stati anche assolti dalla accusa di tentata violenza sessuale di gruppo.