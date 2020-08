Mariana Rodriguez, dopo Stefano De Martino flirt con Cristiano Iovino? Ecco chi è la nuova fiamma (Di domenica 2 agosto 2020) Mariana Rodriguez nei giorni scorsi era intervenuta sul gossip dell’estate che coinvolgeva anche Stefano De Martino per parlare di una semplice amicizia tra di loro, dopo la paparazzata insieme in barca. Tuttavia, pare proprio che quello che le pagine di cronaca rosa avevano additato come un fugace flirt sia stato già archiviato. Un nuovo amore... L'articolo Mariana Rodriguez, dopo Stefano De Martino flirt con Cristiano Iovino? Ecco chi è la nuova fiamma proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

CheDonnait : Tutta la verità sul flirt tra #stefanodemartino e #MarianaRodriguez #belen #belenrodriguez #gossip - blogtivvu : Perché è finita tra Mariana Rodriguez e Simone Susinna? La venezuelana svela il motivo ?? Te lo raccontiamo nelle n… - blogtivvu : Perché Mariana Rodriguez e Simone Susinna si sono lasciati? Parla la venezuelana - MMedifocus : Gigi d'Alessio rispolvera una sua vecchia canzone in un nuovo video con Clementino. Dovesse essere un successo sare… - IsaeChia : ‘#Isola12’, #SimoneSusinna dimentica #MarianaRodriguez tra le braccia di una bellissima modella: ecco chi è! (Foto) -