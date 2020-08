Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, prima foto insieme dopo Temptation Island (Di domenica 2 agosto 2020) La prima foto ufficiale dopo Temptation Island. Manila Nazzaro pubblica lo scatto sui suoi profili social insieme a Lorenzo Amoruso, diventato “l’uomo ideale” dopo la puntata in cui ha giurato il suo amore per la compagna. «GRAZIE Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di #TemptationIsland per aver creduto nel nostro #Amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità». Parole belle e sincere che accompagno il selfie diventato subito virale nei ... Leggi su newscronaca.myblog

