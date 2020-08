Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni ritorno ottavi Champions League (Di domenica 2 agosto 2020) Si riparte con gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, vale a dire le quattro sfide che non si sono disputate a marzo a causa dell’emergenza coronavirus. Venerdì 7 agosto spicca Manchester City-Real Madrid, con i padroni di casa favoriti dopo l’1-2 dell’andata in terra spagnola: ecco le probabili formazioni. Occhio però all’esperienza e alla classe di una squadra esperta come quella dei blancos. Appuntamento alle ore 21, veniamo ora alle possibili scelte dei due tecnici. QUI City – Guardiola dovrebbe schierare Bernardo Silva come falso nueve con Mahrez e Sterling ai suoi lati, in difesa inserito Garcia. QUI Real – Isco e ... Leggi su sportface

DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna i suoi cavalli hanno vinto la Cheltenham Gold Cup. O'Leary è anche un sostenitore del Manchester… - sigma_tao : la divina commedia insegna i suoi cavalli hanno vinto la Cheltenham Gold Cup. O'Leary è anche un sostenitore del Ma… - karway_cyril : @goal ?????????????? Manchester City ???? PSG ???? Bayern Munich ???? Juventus ???? Real Madrid - English79383184 : RT @NigeriaNewsdesk: Manchester City reignited interest in Sergi Roberto - omobs3 : RT @momoalas93: Dani Ceballos vs Manchester City (FA Cup Semifinal) -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Altro acquisto del Manchester City: preso Aké per 45 milioni di euro Goal.com Premier League, 5 nomi in entrata dalla Serie A

Dopo la chiusura del campionato della scorsa settimana, i club inglesi non hanno esitato a tuffarsi sul mercato. Nel fermento degli ultimi giorni dovuto a movimenti parecchio interessanti in entrata, ...

Juventus-Lione in tv e streaming: orario, programma e dove vederla in chiaro

Venerdì 7 agosto, alle ore 21.00, la Juventus se la vedrà contro il Lione nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020. All’Allianz Stadium di Torino la Vecchia S ...

