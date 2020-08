Maltempo Veneto, nubifragi nella notte: frane e allagamenti nel Bellunese [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) Frana, per fortuna senza conseguenze per le persone, tra Malga Gran Pian e Malga Ombretta, in localita’ Rocca Pietore. Lo rileva la Provincia di Belluno che sta facendo un bilancio dei danni causati dal Maltempo in vari comuni della zona (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). “Stiamo preparando una modalita’ snella per aiutare i territori che hanno subito danni la notte scorsa. Le risorse ci sono” ha detto il consigliere provinciale alla Difesa del Suolo, che questa mattina ha contattato i sindaci di Alleghe, Falcade, Livinallongo e Rocca Pietore, per fare il punto della situazione dopo i nubifragi notturni. “Ci sono stati segnalati diversi dissesti. In particolare ad Alleghe risulta interrotta per frana una strada che serve un’abitazione – spiega ... Leggi su meteoweb.eu

MuredduGiovanni : RT @il_brigante07: Meteo Web: Maltempo, notte da incubo al Nord dopo i +40°C del pomeriggio: tetti scoperchiati a Tortona, devastazioni ...… - Moixus1970 : Ancora un violento temporale e forte vento nella notte su Verona e provincia - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Informazioni linee ferroviarie: Maltempo Veneto, linea Verona – Modena: dalle 6.30 traffico sospeso per presenza rami - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Maltempo Veneto, linea Verona – Modena: dalle 6.30 traffico sospeso per presenza rami - ChiaraCiv : Maltempo, notte da incubo al Nord dopo i +40°C del pomeriggio: tetti scoperchiati a Tortona, devastazioni ... -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Veneto Maltempo, notte da incubo al Nord dopo i +40°C del pomeriggio: tetti scoperchiati a Tortona, devastazioni ... Meteo Web Maltempo, allerta meteo arancione Lombardia/ “Gialla” in altre 8 regioni: pioggia e..

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni. Danni ingenti in Campania, ad Alessandria ed a Taranto. Le ultime notizie. Immagine di repertorio (LaPresse, 2019) Torna il ...

Maltempo nel Trevigiano, bimbo prigioniero dell'auto in mezzo all'acqua, schiacciata la vettura del ranger

Maltempo nel Trevigiano nella notte tra il primo e il due agosto 2020. Interventi dei vigili del fuoco, per alberi e rami caduti, specialmente nella zona di Asolo, ma anche Maser e Crespano del Grappa ...

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni. Danni ingenti in Campania, ad Alessandria ed a Taranto. Le ultime notizie. Immagine di repertorio (LaPresse, 2019) Torna il ...Maltempo nel Trevigiano nella notte tra il primo e il due agosto 2020. Interventi dei vigili del fuoco, per alberi e rami caduti, specialmente nella zona di Asolo, ma anche Maser e Crespano del Grappa ...