Maltempo tra Sannio ed Irpinia, Coldiretti: “Pesanti danni all’agricoltura” (FOTO) (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiArriva il primo temporale estivo ed è già conta dei danni, a causa della forte grandinata che ha colpito ieri pomeriggio con violenza le aree interne tra Irpinia e Sannio, in particolare le valli dell’Ufita, del Sabato e Caudina. Lo rende noto Coldiretti Campania, che tramite le federazioni provinciali di Avellino e Benevento sta monitorando il territorio per comprendere l’entità dei danni. Chicchi di grandine grossi come palline da ping pong sono caduti in alcune fasce di territorio senza lasciare scampo a uliveti, ortaggi in pieno campo, frutteti, vigneti e tabacco. Complice il forte vento, i pezzi di ghiaccio venuti giù dal cielo hanno trinciato qualsiasi cosa si sono trovati davanti, distruggendo e annientando ogni ipotesi di ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : MALTEMPO: COLDIRETTI, GRANDINATA DISTRUGGE CAMPI TRA IRPINIA E SANNIO - - LuceverdeRadio : ??#treni ??#maltempo, linea Verona – Modena traffico SOSPESO tra Carpi e Quattro Ville ??presenza rami sulla sede fer… - marconardex64 : RT @LuceverdeRadio: #autostrade #maltempo - A13 Bologna Padova ? pioggia tra Bologna Interporto e Terme Euganee ? ATTENZIONE!!!! ? rispe… - LuceverdeRadio : #autostrade #maltempo - A13 Bologna Padova ? pioggia tra Bologna Interporto e Terme Euganee ? ATTENZIONE!!!! ? r… - zazoomblog : Previsioni Meteo dopo il caldo scatta l’allarme maltempo: violento ciclone sull’Italia tra 3 e 8 Agosto [MAPPE] -… -